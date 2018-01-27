В Чехии проходит второй день президентских выборов

В Чехии в субботу, 27 января, начался второй день голосования во втором туре выборов президента.

Об этом сообщает чешское издание Aktualne.

Избирательные участки по всей стране открылись в 8:00 по местному времени. До 14:00 свой голос смогут отдать избиратели, которые не проголосовали в пятницу.

Предварительные результаты голосования ожидаются через несколько часов после закрытия избирательных участков.

Во втором туре чехи выбирают между действующим президентом Земан и экс-главой Академии наук Иржи Драгоша.

Напомним, находясь в Швейцарии с рабочим визитом, президент Петр Порошенко выступил на «Украинском завтраке» в рамках 48-го ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе. Там глава государства озвучил, при каких условиях будет баллотироваться на второй президентский срок.