Во Львовском бассейне умерла 10-летняя девочка

Трагедия произошла вечером 26 января во Львовском бассейне «Динамо», расположенном на улице Витовского.

Как сообщили «Фактам» в Департаменте защиты гражданского населения Львовской областной государственной администрации, по предварительным данным, после занятия плаваньем 10 летняя жительница села Конопница Пустомытовского района начала сушит волосы феном в присутствии мамы.

Внезапно ей стало плохо, и она скончалась.

Как проинформировали «Факты» в полиции, тело ребенка доставлено в морг, назначен ряд экспертиз, которые должны установить причины смерти.