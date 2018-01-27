Во Львовском бассейне умерла 10-летняя девочка
Трагедия произошла вечером 26 января во Львовском бассейне «Динамо», расположенном на улице Витовского.
Как сообщили «Фактам» в Департаменте защиты гражданского населения Львовской областной государственной администрации, по предварительным данным, после занятия плаваньем 10 летняя жительница села Конопница Пустомытовского района начала сушит волосы феном в присутствии мамы.
Внезапно ей стало плохо, и она скончалась.
Как проинформировали «Факты» в полиции, тело ребенка доставлено в морг, назначен ряд экспертиз, которые должны установить причины смерти.
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