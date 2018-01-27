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В Кабуле&nbsp;— взрыв, есть погибшие (видео)

В Кабуле - взрыв, есть погибшие (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

27.01.2018 14:35 122

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В столице Афганистана Кабуле в субботу, 27 января, в районе многих иностранных посольств и правительственных зданий прогремел взрыв.

Об этом сообщает Reuters.

Взрыв произошел около 1:45 после обеда.

По словам представителя местного министерства здравоохранения, ранения получили как минимум 110 человек, но количество пострадавших постоянно растет. Погибли как минимум 17 человек.

Ответственность за взрыв взяло на себя движение Талибан.

Напомним, ранее в Кабуле погибло девять украинцев.

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