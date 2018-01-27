«Динамо» завершило испанский сбор ничьей с болгарами

В субботу, 27 января, киевское «Динамо» завершило программу первого тренировочного сбора в испанской Марбелье. Пятым и последним соперником подопечных Александра Хацкевича стал 31-кратный чемпион Болгарии софийский ЦСКА, занимающий в текущем сезоне второе место.

Встреча завершилась вничью — 0:0.

«Динамо»:Бущан, Морозюк (Кендзера, 72), Кадар, Шабанов (Бурда, 72), Пиварич, Шепелев (Ротань, 72), Буяльский, Гармаш (Хлебас, 77), Вербич (Смирный, 48), Гонсалес, Беседин.

Команда Хацкевича на несколько дней вернется в Киев, а уже 1 февраля снова улетит в Испанию, где проведет еще шесть спаррингов. Планируется, что во время второго сбора к команде должны присоединиться форварды Дьемерси Мбокани и Жуниор Мораес, которые пропустили первый сбор из-за повреждений. Кроме того, в общей группе начнет работать полузащитник Виктор Цыганков, перенесший в конце декабря операцию на паховых кольцах.

На 15 февраля в Афинах у «бело-синих» запланирован первый поединок 1/16финала Лиги Европыс греческим АЕКом.

Ранее fakty.ua сообщали, что накануне «Динамо» отпраздновало первую победу на испанском сборе, одолев хорватский «Осиек».