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Сын трагически погибшего в Кременчуге инструктора-бортинженера вертолета «МИ-8» Алексея Блинкова Максим уверен, что причиной катастрофы стала неисправность борта

Сын трагически погибшего в Кременчуге инструктора-бортинженера вертолета«Ми-8» уверен - причиной катастрофы стала неисправность борта

Яна СОКОЛОВА, специально для «ФАКТОВ» (Полтава)

27.01.2018 15:39 273

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Официально причины катастрофы вертолета «Ми-8», выполнявшего ночной тренировочный полет вечером 25 января над Кременчугом Полтавской области, пока не озвучены. Для полного и объективного расследования трагедии, в которой погибли четыре опытных офицера, создана специальная комиссия. Хотя представители частной компании «Украинские вертолеты», которой принадлежал геликоптер, неофициально говорят, что воздушное судно совсем недавно прошел техосмотр, и претензий к нему не было.

Прямо противоположно этому прозвучало заявление сына одного из погибших членов экипажа бортового инженера-инструктора Алексея Блинкова Максима, которое он опубликовал на своей странице в «Фейсбуке», открытой под ником MaxVS.

«Несколько часов назад погиб мой отец!!! Погиб из-за не исправности вертолета, о которой знали все структуры и не отрицали его некоторых технических неполадок, но все равно разрешили взлет вертолета (мой папа был членом экипажа — бортинженер)… Но наши власти и компания „Украинские вертолеты“ об этом стараются умолчать и скрыть свою вину!!! Уже есть информация в СМИ!!! Прошу всех, кто хоть как-то имеет отношение к СМИ, юристам и людям, которые смогут помочь, не дать утихнуть этой ситуации, максимально дать огласку и помочь мне наказать тех, кто в этом виновен!!! Делайте репост, помогите, кто как может!!!».

Офицер запаса Алексей Блинков был родом из Бердичева Житомирской области. Как сообщают местные сайты, он прошел Югославию, несколько раз был в миротворческих миссиях в Африке. Неоднократно раз участвовал в тушении лесных пожаров в разных странах. И, как говорится, ни одной царапинки… Алексей любил полеты, любил свою боевую работу. И выполнял ее умело, старательно, со знанием дела. Уйдя в отставку, не смог оставить небо -- устроился в частную вертолетную компанию. Облетал со своими товарищами-вертолетчиками полмира… Ведь опытные пилоты и инженеры нужны повсюду… Отличный специалист своего дела, он почти в совершенстве владел английским языком, без которого в современном небе делать нечего…

25 января у Алексея Блинкова был самый обычный ночной тренировочный полет. Его подсадили в экипаж в качестве инструктора… «МИ-8» летел ночью на низкой высоте и зацепился за провода линии электропередач. Получилась гигантская «рогатка», которая и швырнула вертолет на землю, где борт практически сразу и загорелся. Из четырех человек, находящихся в вертушке не выжил никто…

Небо, которое так любил Алексей Блинков, навсегда забрало его… Осиротели жена Вита, дочка Полина, сын Максим, мама Тамара… У него еще было много планов, много разных дел, но вертолетчики порой уходят из жизни молодыми…

Напомним, кроме Алексея Блинкова в авиакатастрофе погибли командир экипажа Сергей Шевченко, второй пилот Николай Науменко, бортинженер Алексей Овчарук.

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