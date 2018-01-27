Саудовского принца-миллиардера аль-Валида бесплатно отпустили на свободу

Одного из богатейших людей мира и самого богатого жителя Саудовской Аравии, принца аль-Валида бен Талала, отпустили на свободу. Миллиардер был освобожден из-под стражи спустя несколько часов после того, как заявил в интервью агентству Reuters о том, что с него вскоре будут сняты обвинения в коррупции, поскольку он невиновен. Как предполагает, это, видимо, означает, что принцу не пришлось платить выкуп в размере шести миллиардов долларов, который от него ранее требовали саудовские власти.

62-летний принц аль-Валид — внук первого короля Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сауда Аль Сауда и племянник действующего короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Он инвестировал во многие западные компании, в том числе Four Seasons, Citigroup, Twitter, 21st Century Fox, The Walt Disney Company.

Более двух месяцев аль-Валид вместе с другими задержанными особами королевской крови содержался вместо тюрьмы в роскошном отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде.

В начале ноября прошлого года комитет по борьбе с коррупцией, возглавляемый наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, распорядился задержать 11 принцев, а также высокопоставленных чиновников и бизнесменов (в общей сложности более 200 человек), обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. 95% обвиняемых согласились на сделку, выплатив выкуп в обмен на свое освобождение.