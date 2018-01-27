Украинка Варвинец завоевала вторую медаль на чемпионате Европы по биатлону

Украинка Ирина Варвинец, попавшая в национальную сборную на Игры-2018 в Пхенчхане, завоевала вторую медаль на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в эти дни в итальянском Риднау. Выиграв вчера «золото» в спринтерской гонке, сегодня 25-летняя черниговчанка вновь не осталась без награды, став второй в гонке преследования.

Уйдя на дистанцию первой, Варвинец лишь раз ошиблась на четырех огневых рубежах, но этого хватило, чтобы пропустить вперед француженку Хлое Шевалье, без промахов закрывшую все 20 мишеней. Третьей финишировала еще одна француженка Жюли Симон.

Что касается других наших спортсменок, то Яна Бондарь с пятью промахами финишировала 36-й, Ольга Абрамова (с шестью) — 40-й, а Мария Панфилова (с одним) — 41-й.

Сегодняшнее «серебро» стало для Варвинец пятой наградой на чемпионатах Европы по биатлону: в 2015-м году Ирина завоевала «золото» и «серебро» в эстонском Отепя, в 2013-м — «бронзу» в болгарском Банско, а вчера, 26 января 2018-го — «золото» в спринте в Риднау.

Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины

1. Хлое Шевалье (Франция) (0+0+0+0) 29:25.4

2. Ирина Варвинец (Украина) (0+0+1+0) +11.4

3. Жюли Симон (Франция) — (0+1+0+0) +43.2



…36. Яна Бондарь (Украина) — (2+1+2+0) +3:31.0

…40. Ольга Абрамова (Украина) — (1+2+1+2) +4:02.3

…41. Мария Панфилова (Украина) — (0+0+0+1) +4:08.0

Завтра, 28 января, в рамках чемпионата Европы по биатлону пройдут одиночная смешанная эстафета (начало — в 14.00) и смешанная эстафета (16.00). Обе гонки в прямом эфире покажет телеканал «UA-ПЕРШИЙ»

Напомню, что в сегодняшней мужской гонке преследования украинец Дмитрий Пидручный занял восьмое место.