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В оккупированном Крыму российский ОМОН явился на заседание «Крымской солидарности»

В оккупированном Крыму российский ОМОН явился на заседание "Крымской солидарности"

Инф. «ФАКТОВ»

27.01.2018 16:13 124

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Сотрудники российского ОМОНа в субботу, 27 января, прервали заседание общественной инициативы «Крымская солидарность» в Судаке в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

По словам силовиков, им поступил звонок о том, что «по данному адресу проходит собрание с оружием».

К зданию подъехали два автозака с примерно 15 сотрудниками российского ОМОНа.

Через некоторое время собрание продолжилось, однако силовики не покинули помещение, где проходит заседание «Крымской солидарности».

Напомним, в ходе допроса в Оболонском райсуде Киева, состоявшемся в четверг, 25 января, народный депутат, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал, что Путин, захватывая Крым, «использовал обычный бандитский способ: толкнул, увидел, что нет ответа, и продолжил». И никто ему в этом не препятствовал.

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