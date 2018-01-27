В оккупированном Крыму российский ОМОН явился на заседание "Крымской солидарности"
Сотрудники российского ОМОНа в субботу, 27 января, прервали заседание общественной инициативы «Крымская солидарность» в Судаке в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает «Крым.Реалии».
По словам силовиков, им поступил звонок о том, что «по данному адресу проходит собрание с оружием».
К зданию подъехали два автозака с примерно 15 сотрудниками российского ОМОНа.
Через некоторое время собрание продолжилось, однако силовики не покинули помещение, где проходит заседание «Крымской солидарности».
Напомним, в ходе допроса в Оболонском райсуде Киева, состоявшемся в четверг, 25 января, народный депутат, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал, что Путин, захватывая Крым, «использовал обычный бандитский способ: толкнул, увидел, что нет ответа, и продолжил». И никто ему в этом не препятствовал.
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