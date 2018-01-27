Опубликовано последнее видео пропавшего у берегов России судна "Восток"
Появилось последнее видео с борта российского рыболовного судна «Восток», которое впоследствии исчезло у берегов Приморья.
Кадры опубликованы в YouTube.
«Идем в Зарубино. Я поднялся на мостик, потому что там заливает. Сейчас будем как-то прорываться. Я живу вон там, внизу, где лед. Все, давайте, всем привет большой. Как-нибудь прорвемся», — говорит мужской голос за кадром.
На кадрах заметно, что все судно покрыто льдом.
Напомним, 25 января в Японском море пропало рыболовецкое судно «Восток», на борту которого находился 21 человек,
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