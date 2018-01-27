Мэр Одессы в Давосе представил инвестиционную стратегию "Odessa 5T"

Мэр Одессы Геннадий Труханов находился в Давосе, где проходил Всемирный экономический форум, в рамках которого работал Украинский дом.

Об этом сообщается на официальном сайте города Одесса.

«Иностранные инвесторы проявляют большой интерес к Украинскому дому. Уже получено предварительное согласие о проведении в Одессе инвестиционного форума для китайских инвесторов в октябре 2018 года», — отметил Труханов.

26 января 2018 года одесская делегация во главе с городским головой Геннадием Трухановым провела ряд переговоров с участниками форума и презентовала инвестиционную стратегию Odessa 5T.

Напомним, как стало ранее известно мэр Одессы Геннадий Труханов так и не вышел из отпуска, который должен был закончиться 19 января, и находится в Греции.