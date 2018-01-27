"Друг Путина" Земан переизбран президентом Чехии

В субботу, 27 января, в Чехии завершился второй тур президентских выборов. Победу с небольшим перевесом одержал действующий глава государства Милош Земан. «Друг Москвы и Пекина» набрал 51,6 процента голосов, а его соперник Иржи Драгош — чуть больше 48,4 процента.

В Европе президентские выборы в Чехии рассматривали как схватку между «пророссийским» и «проевропейским» кандидатами. Земан не раз будоражил Евросоюз своими заявлениями в защиту России. Несмотря на то что президент в Чехии выполняет больше церемониальные функции, Земану удавалось обращать на себя внимание словами и делами, идущими вразрез с официальной политикой Евросоюза, полноправным членом которого является Чехия.

Бывший президент Академии наук Чехии Иржи Драгош построил свою предвыборную кампанию на том, что Праге необходимо проводить внешнюю политику согласованно с Брюсселем. Следовательно, санкции против России должны оставаться в силе, членство Чехии в ЕС не подлежит сомнению или пересмотру.

В ближайшее время президенту Земану придется разбираться с правительственным кризисом в стране. Напомним, парламентские выборы в октябре 2017 года выиграл миллиардер Андрей Бабиш с партией АНО, но абсолютного большинства АНО не завоевала, получив лишь 76 из 200 мандатов.

Против Бабиша возбуждено уголовное дело о мошенническом получении субсидий от Евросоюза для одной из принадлежащих ему компаний. После победы миллиардера в Чехии прошли массовые акции протеста.

Тем не менее, Земан поручил Бабишу как главе победившей партии формировать правительство, но ни одна из других политических сил, прошедших в парламент, не захотела идти в коалицию с политиком, подозреваемым в преступлении.

Незадолго до президентских выборов парламент лишил Бабиша неприкосновенности, а затем проголосовал против предложенного им правительства меньшинства.

Несмотря на это, Земан за считанные дни до второго тура президентских выборов, то есть еще не переизбравшись, снова поручил Бабишу формировать правительство.

Позиция Земана вполне может привести к тому, что в Чехии придется проводить досрочные парламентские выборы.