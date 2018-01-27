Из бостонской больницы в Украину возвратилась 4-летняя Даша, которую в Америке лечили от ожогов

В аэропорту «Борисполь» приземлился самолет рейсом Нью-Йорк — Киев, которым прилетела с мамой Даша Яковлева — малышка из Мелитополя, которая в июле прошлого года, оставшись без присмотра взрослых, спичками подожгла на себе одежду.

«ФАКТЫ» рассказывали, что девочка получила 70% ожогов тела и оказалась на грани жизни и смерти. Первую помощь ей оказали в городской больнице и ожоговом центре Городской клинической больницы экстренной медицинской помощи Запорожья. А затем родители пострадавшей получили предложение от профессора из Бостонского ожогового центра (США) Геннадия Фузайлова лечить Дашу за океаном. Родным сообщили, что лечение будет бесплатным, но на перелет дочки с мамой нужно 70 тысяч долларов. Неравнодушные земляки и жители разных городов Украины, соотечественники, ныне живущие за рубежом, простые и состоятельные граждане в кратчайший срок собрали необходимую сумму. Прошло без малого полгода…

— Даша возвращается домой после долгого лечения, — сообщил «ФАКТАМ» врач бостонской клиники Shriners Hospitals for Burn Children, профессор Гарвардского медицинского университета Геннадий Фузайлов. — Мы планируем ей дать отдых 4—6 месяцев. А в сентябре пригласим ее для осмотра во Львов, куда ежегодно приезжаем с проектом «Врачи объединяются ради спасения детей».

У нее еще длинный путь к полному выздоровлению. Но самое главное — она жива!

Хочу снова поблагодарить людей, которые принимали участие в ее лечении и организации перевозки в Бостон.

Встречать в аэропорту спасенную дочурку приехали счастливый папа, старшая сестренка и другие родственники.

— Билет в Киев я купил с трудом еще в начале января, — рассказал Юрий Яковлев. — Правда, туда досталась верхняя полка в плацкарте, а семьей в Мелитополь поедем уже в купейном вагоне. Вся родня заждалась, очень соскучились и волнуемся, ждем их приезда с нетерпением. Особенно, 6-летняя Наташа скучает по маме и сестренке.

Не могу дождаться этого дня, когда дочурка вернется…



*Кроме Даши — слева — сейчас в Бостоне лечится и Вадик из Украины

Кстати, в Киеве в эти дни находится и Геннадий Фуйзалов. Он прилетел на круглый стол с участием председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам охраны здоровья Ольги Богомолец. Вопрос обсуждался насущный — как предотвратить термические и химические ожоги детей в Украине. Статистика приводит страшные цифры: ежегодно более 7000 детей получают ожоги, которые калечат их внешность и судьбу. В то же время, согласно специальным исследованиям, для профилактики ожоговых травм в Украине в целой области хватит всего 30−40 тысяч гривен, а для лечения только одного ребенка необходимо до 2 миллионов долларов!

«ФАКТЫ» рассказывали, что во Львове — опять-таки по инициативе американского врача — уже несколько лет действует программа по профилактике таких случаев. Положительный опыт львовян и зарубежных специалистов теперь планируется внедрить во всех областях Украины.