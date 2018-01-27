В деле «полицейской ОПГ» на столичном вокзале — новый подозреваемый

В ночь на субботу был пойман еще один участник «полицейской ОПГ», действовавшей на главном ж/д вокзале Украины. Ранее судимый за карманные кражи 37-летний мужчина прятался в одной из киевских гостиниц. В его номере провели обыск, в ходе которого было изъято, среди прочего, наркосодержащую коноплю, рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры столицы Надежда Максимец. Мужчине объявлено подозрение в кражах, совершенных организованной группой, и хранении наркотиков без цели сбыта. Прокуратура будет ходатайствовать о содержании его под стражей.

Обыск был неотложным, то есть — совершенным без санкции суда в связи с непосредственным преследованием подозреваемого в совершении преступления. И задержанный — единственный из выявленных участников группировки, кого также удалось задержать без судебного разрешения, на трое суток. Связано ли это с его участием в кражах или же — после приобретения наркотиков, правоохранители не сообщают.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 25 января в результате полугодичной спецоперации по документированию и раскрытию организованной преступной группы правоохранителей, крышевавших воров на Центральном железнодорожном вокзале Киева, было проведено 35 обысков. Шести полицейским и цыганке-карманнице предъявлено подозрение в кражах. Правоохранителям также инкриминируют злоупотребление властью.

ОПГ организовал 40-летний подполковник полиции. В группу входили еще два офицера и три сержанта. Подполковник лично указывал подопечным карманикам, когда и где совершать кражи, а его подчиненные получали украденное. Также они должны были отговаривать потерпевших от подачи заявлений о преступлениях и всячески «отмазывать» воров в случае их поимки.

По данным «ФАКТОВ», участников группы гораздо больше. Так, с несколькими представителями рома, промышлявшими на вокзале, в настоящее время работают следователи. Подозрение им не объявлялось и по делу те проходят как свидетели. В отношении остальных же прокуратура ходатайствовала о заключении под стражу.

В Голосеевский суд на избрание меры пресечения все они прибывали «добровольно-принудительно», поскольку официально не были задержаны. Пяти подозреваемым было избрано содержание под стражей с возможностью залога — 1 миллион 762 тысячи гривен главарю группы, 881 тысячу — его помощнику-офицеру и по 528 600 гривен — сержантам.

Один из офицеров из зала суда был госпитализирован «скорой», из больницы получена справка о необходимости его стационарного лечения. А заседание по женщине-цыганке было перенесено на 1 февраля. Несмотря на то, что закон обязывает рассмотреть ходатайство о мере пресечения в трехдневный срок. Появится ли еще подозреваемая в суде — неизвестно.