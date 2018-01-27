Коноплянка помог «Шальке» отпраздновать победу в бундеслиге

В субботу, 27 января, лидеры бундеслиги провели матчи 20-го тура чемпионата Германии. «Шальке» с игравшим до 80-й минуты Евгением Коноплянкой в составе отпраздновал успех на поле «Штутгарта» -- 2:0 (в одном из эпизодов наш полузащитник не попал по пустым воротам). Кстати, футболист сборной Украины (на фото) вернулся на поле в футболке гельзенкирхенцев после трех подряд встреч, проведенных на скамейке запасных (всего же в 17 играх сезона Коноплянка забил один гол и отдал четыре результативные передачи).

В свою очередь, Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав дортмундской «Боруссии» на домашнюю игру с «Фрайбургом» и вышел на замену лишь на 67-й минуте, когда его команда проигрывала — 1:2. И на 93-й минуте после подачи Андрея в штрафную площадку оппонента и выноса мяча защитником гостей дортмундцы все-таки спаслись от поражения — 2:2. Добавлю, что в этой игре в состав «Боруссии» вернулся опальный форвард команды Пьер-Эмерик Обамеянг.

Маленький спортивный подвиг совершил лидер бундеслиги «Бавария», которая, проигрывая по ходу матча в Мюнхене «Хоффенхайму» со счетом 0:2 (при этом гости еще и не реализовали пенальти!), перевернула все с ног на голову — 5:2.

Положение лидеров после 20 матчей:1. «Бавария» -- 50; 2. «Шальке» -- 34; 3. «Айнтрахт» -- 33; 4. «Лейпциг» -- 32: 5. «Боруссия» Д. — 31; 6. «Байер» -- 31 (19).

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