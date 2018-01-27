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От пули снайпера погиб военный в зоне АТО

От пули снайпера погиб военный в зоне АТО

Инф. «ФАКТОВ»

27.01.2018 19:29 143

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В субботу от пули вражеского снайпера погиб украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Инцидент произошел в районе Верхнеторецкого.

«На Донецком направлении, в районе Верхнеторецкого, огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер. В результате его действий, к сожалению, получил ранения несовместимые с жизнью военнослужащий сил АТО», — говорится в сообщении.

Это был единственный обстрел позиций ВСУ со стороны боевиков в течение дня.

Напомним, за минувшие сутки пророссийские боевики осуществили обстрел украинских позиций на Донецком направлении.

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