От пули снайпера погиб военный в зоне АТО
В субботу от пули вражеского снайпера погиб украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Инцидент произошел в районе Верхнеторецкого.
«На Донецком направлении, в районе Верхнеторецкого, огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер. В результате его действий, к сожалению, получил ранения несовместимые с жизнью военнослужащий сил АТО», — говорится в сообщении.
Это был единственный обстрел позиций ВСУ со стороны боевиков в течение дня.
Напомним, за минувшие сутки пророссийские боевики осуществили обстрел украинских позиций на Донецком направлении.
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