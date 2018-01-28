На Николаевщине водитель сбил 13-летнюю пьяную школьницу, сидевшую прямо на дороге

О наезде на девушку в полицию и скорую помощь сообщил сам 27-летний водитель такси, под колеса которого она угодила. ДТП произошло на 317-м км трассы Н-11 Николаев — Днепропетровск, около села Мешково-Погорелово Витовского района.

Потерпевшую в тяжелом состоянии с многочисленными травмами доставили в больницу. В крови девочки обнаружено 2 промилле алкоголя.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, предварительно установлено, что девочка пешком возвращалась вместе с 16-летней сестрой и ее 17-летним другом из соседнего села, где все вместе отдыхали на дискотеке. В темноте спутники упустили ее из виду, а она попала под машину, усевшись прямо на проезжей части.

Полицейские составили в отношении матери девочки административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию дочери.

Следователи также начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.