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Киевских водителей призывают при парковке на канализационных люках оставлять свои телефоны на лобовом стекле

Киевских водителей призывают при парковке на канализационных люках оставлять свои телефоны на лобовом стекле

Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

27.01.2018 20:53 177

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В мегаполисе водители из-за недостатка места для парковки нередко оставляют машины на канализационных люках, признают в «Киевводоканале» и отмечают, что это обстоятельство мешает специалистам вовремя добраться до подземных коммуникаций и провести противоаварийные работы. В такой ситуации безответственность водителей может стать причиной того, что многие горожане останутся без воды, света или газа.

Поэтому в «Киевводоканале» призывают водителей: если уж припарковали транспортное средство на люке, то оставляйте и свой контактный телефон на лобовом стекле, чтобы в нужный момент специалисты смогли с вами связаться. В противном случае автомобиль могут эвакуировать.

Мешают оперативно устранить аварию и установленные малые архитектурные формы (МАФы). Как отмечают в «Киевводоканале», незаконно установленные временные павильоны при прорыве трубы также несут угрозу для людей, живущих и работающих рядом.

Владельцы киосков часто игнорируют предупреждения о переносе временных сооружений от охранной границы сетей, чем усугубляют свою ответственность за длительное отсутствие воды у жителей многоэтажек. В прошлом году обнаружено 1239 МАФов в охранных зонах водного хозяйства, 493 — в зонах канализационного хозяйства. В течение 2017 года работники «Киевводоканала» перенесли или демонтировали около 90 таких павильонов.

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