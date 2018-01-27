Киевских водителей призывают при парковке на канализационных люках оставлять свои телефоны на лобовом стекле

В мегаполисе водители из-за недостатка места для парковки нередко оставляют машины на канализационных люках, признают в «Киевводоканале» и отмечают, что это обстоятельство мешает специалистам вовремя добраться до подземных коммуникаций и провести противоаварийные работы. В такой ситуации безответственность водителей может стать причиной того, что многие горожане останутся без воды, света или газа.

Поэтому в «Киевводоканале» призывают водителей: если уж припарковали транспортное средство на люке, то оставляйте и свой контактный телефон на лобовом стекле, чтобы в нужный момент специалисты смогли с вами связаться. В противном случае автомобиль могут эвакуировать.

Мешают оперативно устранить аварию и установленные малые архитектурные формы (МАФы). Как отмечают в «Киевводоканале», незаконно установленные временные павильоны при прорыве трубы также несут угрозу для людей, живущих и работающих рядом.

Владельцы киосков часто игнорируют предупреждения о переносе временных сооружений от охранной границы сетей, чем усугубляют свою ответственность за длительное отсутствие воды у жителей многоэтажек. В прошлом году обнаружено 1239 МАФов в охранных зонах водного хозяйства, 493 — в зонах канализационного хозяйства. В течение 2017 года работники «Киевводоканала» перенесли или демонтировали около 90 таких павильонов.