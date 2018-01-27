Матери якобы застрелившегося нацгвардейца прокурор пытался запретить проводить судмедэкспертизу тела сына

Родные и близкие Антона Рубана — солдата-срочника Нацгвардии, погибшего в Апелляционном суде Луганской области, не верят в его самоубийство. Они считают, что «самоубийство» могли «организовать» сослуживцы Антона, несколькими днями ранее жестоко избившие ещё одного бойца, из-за чего тот попал в госпиталь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», тело 22-летнего уроженца Черкасской области Антона Рубана было обнаружено утром 25 января в помещении суда, который тот охранял с двумя сослуживцами. По предварительным данным полиции, солдат выстрелил себе в висок из табельного пистолета. А в его вещах нашли записку, в которой тот просил прощения у родителей и заявил, что его жизнь — бессмысленна.

Однако близкие погибшего говорят, что эти выводы ошибочны. Как рассказал «ФАКТАМ» друг Антона Александр Кулинич, за пару дней до его смерти они говорили по телефону. Антон рассказал, что подрался с «дедами», из-за чего намечались «разборки» с ними. Но считал, что все закончится хорошо. А теперь Александру передали информацию о пропавших 30 секундах видеозаписи камеры наблюдения, установленной у того места, где погиб его друг. Якобы на записи видно, как Антон заходит в туалет, а вслед за ним туда направляется один из сослуживцев. После чего запись, фиксирующая также и звук, прерывается. А после возобновления — показывает, как сослуживец выбегает из туалета, крича, что Рубан застрелился.

Сомнения в самоубийстве Антона вызывает и поведение мужчины, представившемся военным прокурором. Узнав, что родители хотят провести повторное вскрытие тела сына и его экспертизу, он перезвонил матери погибшего, заявив, что не разрешает этого.

В настоящее время тело Антона доставлено в морг в Черккассы. Адвокаты готовят ходатайство о признании родителей погибшего потерпевшими и предоставлении им доступа к некоторым материалам следствия. В частности — к найденной вещах Антона записке, чтобы удостовериться, им ли она написана.

Подробнее об этом читайте на fakty.ua завтра.