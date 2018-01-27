В Киеве в автобусе умер мужчина

Вечером 27 января в Киеве в городском автобусе № 32 во время движения умер человек.

Об этом сообщает 112.ua.

ЧП произошло около 19:30 возле пересечения улиц Вышгородской и Мостицкой.

Погибшим оказался водитель того же автопарка, следовавший на работу. Он находился в кабине автобуса вместе с водителем.

«Во время движения водитель автобуса вдруг громко постучал в дверь кабины и позвал из салона женщину-кондуктора. Остановившись на остановке „Ул. Мостицкая“, водитель и несколько пассажиров автобуса вынесли из кабины человека на вид лет 55−60, уложили на лавку остановки. Водитель сразу же вызвал скорую. До её приезда один из пассажиров — юный парень — пытался оказать медпощь, пассажиры остановили полицию», — рассказал очевидец.

Скорая приехала через 5−7 минут, после манипуляций врачи констатировали смерть.

Напомним, в ночь на воскресенье, 14 января, умер журналист телеканала Эспрессо Дмитрий Гомон.