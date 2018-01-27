США и ЕС намерены изменить ядерную сделку с Ираном

США и их союзники в Европе создали рабочие группы для обсуждения изменений в нынешнее ядерное соглашение с Ираном.

Об этом сказал государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, передает Укринформ.

«Что касается иранского ядерного соглашения, то президент Трамп достаточно четко выразил свое мнение, что это соглашение имеет ряд недостатков, и он намерен исправить их. То, что мы согласились сделать, это работа с нашими европейскими коллегами, особенно с Е3, и, в конце концов, с ЕС, чтобы определить, вопросы по каким сферам, по нашему мнению, должны быть решены, а также о механизме, согласно которому мы можем рассмотреть эти вопросы», — сказал Тиллерсон во время поездки в Варшаву.

Он подчеркнул, что «рабочие группы уже начали встречи в рамках усилий по согласованию этих принципов», а также возможности привлечения иранцев к обсуждению этих вопросов.

Тиллерсон подчеркнул, что политика США в отношении Ирана намного шире, чем ядерное соглашение.

Напомним, постпред США при ООН Никки Хейли предупредила власти Ирана на заседании Совета Безопасности ООН, что мир следит за их действиями в связи с протестами в стране.