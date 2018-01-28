За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный

В течение прошедших суток, 27 января, боевики провели один обстрел украинских позиций — от пули вражеского снайпера погиб военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Вторая половина прошедших суток, начиная с 14.00, прошла без нарушений режима тишины. Днем силы российско-оккупационных группировок не отказались от организации огневой провокации и провели 1 обстрел позиций наших защитников», — говорится в сводке.

«На Донецком направлении с временно неподконтрольной украинскому правительству Пантелеймоновки огонь в сторону наших опорных пунктов недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое вел вражеский снайпер», — сообщили в штабе.

За прошедшие сутки также сообщается об одном погибшем бойце ВСУ.