За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный
В течение прошедших суток, 27 января, боевики провели один обстрел украинских позиций — от пули вражеского снайпера погиб военный.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
«Вторая половина прошедших суток, начиная с 14.00, прошла без нарушений режима тишины. Днем силы российско-оккупационных группировок не отказались от организации огневой провокации и провели 1 обстрел позиций наших защитников», — говорится в сводке.
«На Донецком направлении с временно неподконтрольной украинскому правительству Пантелеймоновки огонь в сторону наших опорных пунктов недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое вел вражеский снайпер», — сообщили в штабе.
За прошедшие сутки также сообщается об одном погибшем бойце ВСУ.
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