﻿

USD 28.55
RSS
За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный

За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный

Инф. «ФАКТОВ»

28.01.2018 7:59 100

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В течение прошедших суток, 27 января, боевики провели один обстрел украинских позиций — от пули вражеского снайпера погиб военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Вторая половина прошедших суток, начиная с 14.00, прошла без нарушений режима тишины. Днем силы российско-оккупационных группировок не отказались от организации огневой провокации и провели 1 обстрел позиций наших защитников», — говорится в сводке.

«На Донецком направлении с временно неподконтрольной украинскому правительству Пантелеймоновки огонь в сторону наших опорных пунктов недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое вел вражеский снайпер», — сообщили в штабе.

За прошедшие сутки также сообщается об одном погибшем бойце ВСУ.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии