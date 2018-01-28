ФИГУРКА ДНЯ."Фарфоровые" истории.28 января 2018

В Китае я был дважды. И оба раза уже достаточно давно. Причем, так давно, что особого интереса к фарфору тогда еще не проявлял практически совсем. И потому тащил домой из этих поездок всякую экзотическую всячину, которая хоть чем-то через долгие годы могла бы напоминать мне об этих поездках. Среди этой всячины были и деревянные досточки с инкрустацией из речного перламутра, и малюсенькие бутылочки для парфумов, искусно расписанные изнутри (!) тончайшими картинками китайской жизни, и двухсторонние пейзажи, вышитые на шелке вручную (без единого узелка! Представляете себе такие чудеса народного творчества?). Но абсолютным верхом всей этой невероятной «заморской» экзотики были 12 тончайшей ручной работы женских фигурок, вырезанных из кости буйвола. Мне (кажется, это было в Шанхае) объяснили, что сделано это произведение по мотивам классического китайского романа, посвященного 12 сестрам. Все эти фигурки, не похожие одна на другую, много лет занимали много места в шкафах у меня дома и на работе, пока со временем их не вытеснили оттуда изделия из фарфора, коллекционированием которого мы всерьез увлеклись.

И одной из работ, которая вытеснила прекрасных китайских сестер, была сегодняшняя композиция, посвященная трем испанским сестрам. Между ними не было, пожалуй, никакой связи. Ну, разве что кроме того, что тончайшие полупрозрачные зонтики в руках сестер испанских были созданы с использованием китайского шелка, который закладывается фарфористами в изделие, а во время обжига в печи (при температуре в 1200—1300 градусов), сгорая, образует множество тонких дырочек, делающих фрагмент фарфорового изделия (то ли оборок женского платья, то ли зонтика) воздушно-полупрозрачным. А если вам еще удастся рассмотреть мельчайшие цветы, которыми украшены зонтики на этой композиции, а также фактуру ткани, передающей красоту платьев сестер, а также выражения лиц героинь и тонкие пальчики, — тогда вы определенно сможете понять, почему из тысяч других работ это произведение мне в нашей коллекции представляется одним из самых запоминающихся.

А еще оно мне очень напоминает трех прекрасных дам, с которыми мы дружим много лет и которые имеют самое непосредственное отношение к нашему увлечению фарфором. Три поколения Егоровых — Светлана, Дарья и Полина — сыграли особую роль в том, что всем своим увлечениям мы со временем отдали предпочтение именно фарфору. И в большой степени именно испанскому. Светлана Васильевна и Даша много-много лет представляют в Украине нашу любимую валенсийскую мануфактуру Lladro. И пониманию нами фарфоровой красоты во многом способствовали их рассказы о фарфоре и наши совместные посещения мест его естественного обитания. Сегодня у нашей Светланы Васильевны день рождения. Мы рады приветствовать эту удивительно многогранно талантливую женщину с таким замечательным поводом, от души желая ей здоровья и всех земных благ. А другим нашим сегодняшним именинникам позвольте по традиции пожелать добра и счастья. Как всегда, искренне ваш.

Александр Швец

ТРИ СЕСТРЫ

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Год создания: 1986

Скульптор: José Puche

Размер: 35×34 cm

Лимитированная серия 3000 изделий