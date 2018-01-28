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США модернизировали самую большую неядерную бомбу

США модернизировали самую большую неядерную бомбу

Инф. «ФАКТОВ»

28.01.2018 8:45 428

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США провели модернизацию крупнейшей неядерной бомбы, известной под названием GBU-57.

Об этом передает Bloomberg.

GBU-57 может быть использована для удара по подземным военным заводам Северной Кореи, связанным с ее ядерной программой.

Нынешняя, уже четвертая по счету, модернизация имеет целью улучшение характеристик бомбы при использовании для трудно поражаемых целей и целей, находящихся на большой глубине.

Поднять в воздух эту бомбу, боевая часть которой весит 2,5 тонны, могут тяжелые бомбардировщики B-2.

В документе предлагается модернизировать ядерную триаду, включающую стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

Напомним, ранее США сбросили крупнейшую в своем арсенале неядерную бомбу на позиции боевиков ИГ в Афганистане.

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