США модернизировали самую большую неядерную бомбу
США провели модернизацию крупнейшей неядерной бомбы, известной под названием GBU-57.
Об этом передает Bloomberg.
GBU-57 может быть использована для удара по подземным военным заводам Северной Кореи, связанным с ее ядерной программой.
Нынешняя, уже четвертая по счету, модернизация имеет целью улучшение характеристик бомбы при использовании для трудно поражаемых целей и целей, находящихся на большой глубине.
Поднять в воздух эту бомбу, боевая часть которой весит 2,5 тонны, могут тяжелые бомбардировщики B-2.
В документе предлагается модернизировать ядерную триаду, включающую стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.
Напомним, ранее США сбросили крупнейшую в своем арсенале неядерную бомбу на позиции боевиков ИГ в Афганистане.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”