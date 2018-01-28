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В NASA рассказали о новом Суперлунии

В NASA рассказали о новом Суперлунии

Инф. «ФАКТОВ»

28.01.2018 9:21 397

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Очередное Суперлуние можно будет наблюдать 31 января во время наибольшего сближения Земли и Луны.

Об этом сообщается в видеоролике NASA.

31 января произойдет полное лунное затмение, которое еще иногда называют «кровавой Луной». Луна «меняет цвет» из-за искривления света земной атмосферой.

В Украине Суперлуние можно будет увидеть при условии ясной и безоблачной погоды.

Напомним, подготовка к колонизации Марса ведется полным ходом. Организаторы конкурса Mars City Design на лучший проект жилья для первых марсианских колонистов объявили, что победителем стала команда инженеров и архитекторов Массачусетского технологического института. Спонсорами конкурса были NASA и ESA — американское и европейское космические агентства.

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