Главная цель "Кремлевского доклада" — расколоть российские элиты

В понедельник, 29 января, министр финансов США Стивен Мнучин должен представить конгрессменам так называемый «Кремлевский доклад». Чем ближе публикация этого документа, тем заметнее, по мнению экспертов, нервничает российская элита. Многие считают, что «Кремлевский доклад» уже начал действовать, хотя еще никто не знает, какие имена и названия компания в нем содержатся.

Свидетельством тому стали заявления, прозвучавшие из уст представителей ближайшего окружения Владимира Путина в преддверии публикации документа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия давно приняла меры предосторожности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что давление Запада на российские элиты не изменит внешнюю политику Кремля. Глава банка ВТБ Андрей Костин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, с раздражением обвинил Запад в развязывании экономической войны с целью смены власти в России.

Так что же такое этот «Кремлевский доклад» и почему он должен быть опубликован именно сейчас?

Летом 2017 года Конгресс США принял закон о санкциях против стран, названных противниками. К ним были причислены Россия, Иран и Северная Корея. Тогда об этом много писали и на Западе, и в России. Но в основном внимание обращалось на то, что Вашингтон уравнял Российскую Федерацию со страной-изгоем КНДР. Мало кто обратил тогда внимание на «бомбу замедленного действия», заложенную в законе в виде параграфа 241.

Этот параграф обязывал Министерство финансов США не позднее 180 дней после вступления закона в силу передать комитетам Конгресса подробный доклад о российских «олигархах и полугосударственных структурах».

Срок подачи документа истекает в разгар президентской кампании в России. Возможно, американские конгрессмены намеревались повлиять на российские элиты, с тем чтобы те действительно способствовали смене власти в стране. Конечно, в Вашингтоне понимают, что такое вряд ли возможно сделать столь легко, а главное, столь быстро. И победит на выборах в четвертый раз Владимир Путин. Но потому доклад и называют «бомбой замедленного действия». Его эффект не должен быть сиюминутным. Он нацелен на лояльные к Путину российские элиты.

Закон о санкциях, который обязал Минфин США подготовить «Кремлевский доклад», — это часть ответа Вашингтона на действия Москвы в Украине и в еще большей степени — на попытку вмешательства Кремля в президентские выборы в США в 2016 году. Вся верхушка российской элиты будет задокументирована — в зависимости от близости к Кремлю и участия в проводимой им агрессивной политике. Критерии сформулированы очень широко. Под персональные санкции могут подпасть олигархи, высшие руководители всех ветвей власти, а также госпредприятий, их близкие родственники.

Теоретически доклад должен коснуться не только нынешних, но и бывших представителей российских элит. Он также должен описать связи этих россиян с американской экономикой и оценить эффект возможных санкций. Доклад будет открытым, но в нем может быть и секретная часть, которая окажется наиболее действенной.

В России, исходя из всего этого, многие полагают, что в докладе будут фигурировать десятки тысяч имен и названий фирм и компаний. Американский эксперт по санкциям Дэниел Фрид заявил, что, по его мнению, там будут имена около 50 олигархов. Другие эксперты считают, что с учетом родственников цифра может вырасти до 300.

Коллега Фрида по известной во всем мире организации The Atlantic Council, эксперт по экономике Восточной Европы Андерс Аслунд ожидает, что в докладе будут упомянуты не только уже находящиеся под санкциями олигархи, но и новые лица. Он выделяет две возможные группы.

По словам Аслунда, это будут «хранители денег Путина», например, виолончелист Сергей Ролдугин, до недавнего времени малоизвестный друг президента из Санкт-Петербурга, о чьих миллиардных активах стало известно в 2016 году после обнародования «Панамского досье». Кроме того, в докладе могут оказаться дети влиятельных людей из окружения президента, получившие важные должности, в первую очередь в государственных компаниях. Аслунд уверен, что главная цель «Кремлевского доклада» — расколоть российские элиты.

С ним согласна российский эксперт-международник Лилия Шевцова. В интервью DW она заявила, что доклад приведет к «росту недовольства и сомнений среди элит». «Кремлевский доклад» станет основой новой политики США по сдерживанию России. Он «фактически закрывает целую эпоху не просто в отношениях между Америкой и Россией, но в геополитических отношениях последних 20 лет», подчеркнула Шевцова.

По ее словам, заканчивается период, когда российские элиты могли «одновременно быть внутри Запада, вместе с Западом и против Запада». На практике это означало зарабатывание денег в России, вывод их из страны и их трата на Западе. Вместе с тем, Шевцова уверена, что восстания олигархов не будет.

Безусловно, Кремль пытается успокоить российские элиты. Аслунд обратил внимание на то, что в 2017 году Путин провел две встречи с представителями российского бизнеса — в сентябре и декабре. Традиционно он делал это только раз в конце года. И на сентябрьской встрече было больше участников, чем обычно.

Но, и это тоже очевидно, президент России вряд ли убедил бизнесменов в том, что им нечего опасаться. На последний квартал 2017 года пришлось рекордное увеличение прошений от богатых россиян о получении гражданства Мальты. И эта страна — не единственная, паспорт которой спешат получить представители большого российского бизнеса.

Элиты оказались перед выбором — вернуть деньги с Запада в Россию и защитить себя от новых санкций или же, наоборот, уйти на Запад, перевести туда все свои капиталы. По данным источников в деловых кругах, российские капиталы в последние месяцы движутся в обоих направлениях. Есть информация об активизации западных лоббистских структур, которые помогают скрыть реальных владельцев счетов. Но публикация «Панамского досье» и «Райского досье» показала, что офшоры больше не являются надежным убежищем. Поэтому приходится лихорадочно искать новые пути.

Серьезные проблемы в связи с «Кремлевским докладом» возникли и у многих российских предприятий. Они готовят запасные варианты на случай попадания под санкции их руководства или фирм-партнеров.

Главный редактор московского радио Бизнес-ФМ Илья Копелевич заявил: «Практически во всех крупных компаниях, где у меня есть знакомые, все к этому готовятся. Даже те, кто вроде бы в этот список точно не попадет, но зато, возможно, попадет кто-то из бизнес-партнеров. Люди пересматривают свои контракты, ищут других поставщиков».

Наглядное доказательство этих слов — недавнее решение российского «Альфа-банка» отказаться от работы с оборонным сектором промышленности. Еще недавно подобное в России трудно было даже представить. Обязать частный банк изменить свое решение власти не могут. В результате правительство Дмитрия Медведева занялось созданием нового государственного банка, который будет обслуживать предприятия и организации, уже находящиеся в американском «черном» списке или те, кто может попасть в него после публикации «Кремлевского доклада»,