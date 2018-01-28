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В Украине без света остаются 16 населенных пунктов

В Украине без света остаются 16 населенных пунктов

Инф. «ФАКТОВ»

28.01.2018 10:05 79

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В Украине без электроэнергии до сих пор остаются 16 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Остаются обесточенными 16 населенных пунктов в Одесской области», — говорится в сообщении.

Как сообщается, к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, вследствие непогоды в районах Одесской области повреждено 1100 опор воздушных линий электропередач.

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