В Украине без света остаются 16 населенных пунктов
В Украине без электроэнергии до сих пор остаются 16 населенных пунктов.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«Остаются обесточенными 16 населенных пунктов в Одесской области», — говорится в сообщении.
Как сообщается, к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Напомним, вследствие непогоды в районах Одесской области повреждено 1100 опор воздушных линий электропередач.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...”