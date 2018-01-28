На Кировоградщине бойцы АТО требуют изъять тираж оскорбительной брошюры

В Знаменке Кировоградской области волонтеры и участники АТО требуют изъять тираж брошюры, посвященной погибшим на Донбассе, в связи с ее неоднозначными иллюстрациями.

Об этом сообщает ТСН.

Возмущение военных вызвали иллюстрации издания. На одной из них Украина изображена в виде женщины с руками по локти в крови. А на соседних страницах — гробы и убитые горем лица родных погибших.

«Женщина-мать, все вроде бы и получается руки у нее в крови, глаза в крови, волосы в крови. Флагом замотана. Своими руками уничтожаем — так получается что ли?» — выразил возмущение иллюстрацией боец АТО Юрий Руденко.

Недовольные сборником также обвинили чиновников в том, что те их оскорбили.

«Складывайте оружие. Сидите дома. Вас туда никто не посылал. Мы ответили: «Если мы оттуда уйдем — они придут сюда». «Пускай приходят», — передал слова чиновников боец АТО Алексей Генкуленко.

Интересно, что сборник издали еще весной прошлого года тиражом 50 экземпляров на бюджетные средства — для патриотического воспитания школьников.

Напомним, в течение прошедших суток, 27 января, боевики провели один обстрел украинских позиций — от пули вражеского снайпера погиб военный.