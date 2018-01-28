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Шикарный гол Малиновского не помог «Генку» одолеть команду Безуса

Шикарный гол Малиновского не помог «Генку» одолеть команду Безуса (видео)

Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

28.01.2018 11:19 270

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В очередном туре чемпионата Бельгии на поле сошлись географические соседи — «Генк» и «Сент-Трюйден», цвета которых защищают украинцы Руслан Малиновский и Роман Безус. Оба футболиста вышли на игру в стартовых составах своих команд и получили по желтой карточке.

Именно Малиновский, забив пятый мяч в сезоне, открыл счет в поединке на 74-й минуте шикарным «выстрелом со штрафного — 1:0 (Безус, отличившийся в прошлом туре голевой передачей, к тому времени уже пять минут, как был заменен). Но вскоре гости усилиями Боли установили окончательный счет в матче — 1:1.

После 24 туров «Сент-Трюйден» с 33 очками занимает в турнирной таблице шестое место, «Генк» с 31 пунктом -- на седьмом.

Ранее fakty.ua сообщали, что полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка помог «Шальке» отпраздновать успех в игре чемпионата Германии.

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