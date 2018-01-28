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В Киеве фура врезалась в маршрутку с людьми и загорелась (видео)

В Киеве фура врезалась в маршрутку с людьми и загорелась (видео)

Михаил СЕРГУШЕВ, «ФАКТЫ»

28.01.2018 13:06 918

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Жуткое ДТП произошло в воскресенье, 28 января, в Киеве районе улицы академика Заболотного.

Об этом сообщают «ФАКТЫ».

Со слов очевидцев, фура на большой скорости выехала на встречную полосу и врезалась в маршрутку с пассажирами. После столкновения грузовик тут же загорелся. Пламя перекинулось на несколько стоящих автомобилей. Сгорело три автомобиля.

«Скорее всего, водитель фуры заснул за рулем. Так, по крайней мере, говорят, — рассказал „ФАКТАМ“ очевидец этого происшествия киевлянин Валентин Кононенко. — Дальнобойщик сначала врезался в электрический столб, а после этого его кинуло на автобус. Фура не с украинскими номерами. Я видел, как из автобуса быстро выскочили человек пять. В загоревшихся машинах пассажиров не было. А вот что с водителем фуры — я не увидел. Сейчас здесь пять автомобилей Скорой помощи. Работают полицейские и спасатели ГСЧС».

В правоохранительных органах на данную минуту пока не дают никаких комментариев. Так же пока не сообщалось о количестве пострадавших. По предварительной информации погибших нет.

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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!

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