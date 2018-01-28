На Львовщине подозреваемым в гибели 8 горняков на шахте «Степная» объявлено о подозрении

При процессуальном руководстве прокуратуры Львовской области, следователями главка нацполиции осуществляется досудебное расследование факта гибели восьми работников Отдельного подразделения «Шахта Степная» государственного предприятия «Львовуголь», которое произошло в марте прошлого года.

-В соответствии с выводами судебной горно-технической экспертизы, проведенной специалистами Днепропетровского НИИ судебных экспертиз, установлено, что причинами несчастного случая стали неудовлетворительное техническое состояние вентиляционного и электромеханического оборудования, что привело к скоплению метановоздушной взрывоопасной смеси и стало причиной взрыва. В конце прошлого года мастеру данного предприятия, занимавшего должность и.о. заместителя директора шахты по охране труда, уже было вручено сообщение о подозрении в «нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что причинило гибель людей». Он был взят под домашний арест и отстранен от занимаемой должности. Сейчас, в январе, еще двум руководителям участков и горному мастеру, которые не обеспечили надлежащую работу систем контроля метано-газовой смеси, вентиляцию участка шахты, не вывели работников, не обесточили участок так же объявили о подозрении, — сообщили «Фактам» в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

По информации пресс-службы они тоже взяты под домашний арест и отстранены от должностей. По заверениям прокуратуры, в ходе дальнейшего расследования будет дана оценка действиям и других работников предприятия, которые могут оказаться причастными к гибели шахтеров.



Как ранее сообщали «Факты», трагедия произошла 2 марта прошлого года в 12.46, в селе Глухив Сокальского района Львовской области на шахте № 10 «Степная».

-На горизонте 550 м, в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы. На шахте работало 172 горняка, на аварийном участке — 34, из которых восемь погибло и шесть с травмами были подняты на поверхность. Судьба 20 шахтеров не известна. Причина обрушения устанавливаются, к проведению аварийно-спасательных работ привлечены подразделения Минэнергоугля и спасатели, — информировала в тот момент ГС ЧС Украины. Операция по спасению продолжалась более двух часов. На поверхность подняли всех — мертвых и живых, раненных доставили в Червоноградскую районную больницу.

-Пострадавших шахтеров 14 человек, из них двое в тяжелом состоянии. Характер травм у всех одинаковый — ожоги дыхательных путей и кожи. Все сейчас получают противошоковую терапию, -сообщал в первые часы поступления горняков главврач Игорь Грондзаль.

-Погибли восемь человек, среди них — руководитель участка, начальник участка, горный мастер и 6 шахтеров, младшему было почти 19 лет, старшему — 42 года. У каждого из травмированных разны степени ожогов, общее состояние средней тяжести, — информировалглава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.

Между тем, количество пострадавших горняков достигло 24 человека, осматривать их приезжали львовские медики-специалисты, но угроз для жизни не нашли.

На утро 4 марта 23 обожженных горняков перевезлииз Червоноградав ожоговый центр городской больницы № 8 Львова."Состояние девяти из них тяжелое, 14 — средней тяжести. У пострадавших ожоги дыхательных путей и 30−40 процентов поверхности кожи, но состояние всех стабильное", -заверяли местные власти. Были выделены деньги на лечение пострадавших и похороны погибших, областная прокуратура открыла уголовное производство. В причинах трагедии разбиралась государственная комиссия.