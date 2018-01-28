В Японии совершена самая крупная в истории кража криптовалют

Приверженцы криптовалют часто утверждают, что одно из главных преимуществ виртуальных денег, это их защищенность от кражи. Якобы современные технологии не позволяют похитить с электронного кошелька «монеты» и остаться незамеченным. Однако, реальность эти утверждения опровергает. В Японии произошла крупнейшая кража за всю историю существования криптовалют.

Началось с того, что в пятницу, 26 января японская криптовалютная биржа CoinCheck приостановила вывод средств после череды подозрительных событий. В частности компания ограничила депозиты, торговлю и вывод «монет» XEM, работающих на блокчейн-технологии NEM. Но на этом все не закончилось. Через 30 минут было объявлено о приостановке вывода всех криптовалют, а также японской иены. Вскоре была прекращена торговля большинством криптовалют, за исключением биткойна. Операции с депозитами, включая обслуживание кредитных карт, были не доступны.

В связи с возникшей паникой руководство компании, которое по-началу ограничивалось короткими сообщениями на официальном сайте, было вынуждено созвать пресс-конференцию. Руководители биржи CoinCheck признали, что произошел взлом биржи. Причем криптовалюты было украдено на сумму эквивалентную 534 миллионам долларов. Эту информацию подтвердил и президент компании NEM. io Foundation Лон Вонг:

«Насколько мне известно блокчейн-технология NEM здесь ни при чем. Мы советуем всем биржам пользоваться смарт-контрактами с мультиподписью. Биржа CoinСheck ими не пользовалась, и поэтому их взломали. Они очень беспечно относились к безопасности», — подчеркнул Лон Вонг.

Любопытно, что в ходе скандала выяснилось, что CoinСheck не зарегистрирована в Японском агентстве финансовых услуг FSA. Теперь биржа будет вынуждена сделать это.

Кстати, эксперт по вопросам глобальных финансов, профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини утверждает, что технология блокчейн сильно переоценена.

«В отличии от интернета эта технология далеко не так доступна и у нее есть только одно применение -- криптовалюты, которые являются неудачным экспериментом, основанным на ложном утверждении, что они не могут быть девальвированы банками и правительствами», — заявил Нуриэль Рубини.

Стоит отметить, что на недавно завершившемся Всемирном экономическом форуме в Давосе, многие ведущие мировые финансисты негативно отзывались о криптовалютах. При этом они отмечали перспективность развития технологии блокчейн. Кстати, Украина вошла в список мировых лидеров по внедрению в различных сферах своей жизнедеятельности технологии блокчейн, на которой основана самая популярная криптовалюта — биткойн.