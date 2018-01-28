Скончался миллиардер Ингвар Кампрад, основатель сети магазинов IKEA

В Швеции в возрасте 91 года скончался шведский миллиардер Ингвар Кампрад, основатель сети магазинов IKEA, где продаются товары для дома и мебель. Бизнесмен умер у себя дома в провинции Смоланд в кругу своих родных.

Бизнесом Кампрад, которого называют одним из величайших предпринимателей XX века, начал заниматься еще школьником, продавая соседям спички. Он обнаружил, что может дешево брать их оптовыми партиями, а потом продавать их в розницу, получая хорошую прибыль. Впоследствии Ингвар занимался продажей рыбы, рождественских украшений, семян, шариковых ручек и карандашей. Компанию, которая впоследствии превратилось в глобальную сеть магазинов IKEA, он основал в 17 лет. Название появилось из инициалов Ингвар Кампрад (IK), названия фермы, на которой он вырос — Элмтарид (E) и соседней деревни Агуннарюд (А). Идея о сборной мебели, упакованной в плоские коробки, пришла к нему в 1950-е годы — когда он увидел, как его сотрудник открутил ножки у стола, чтобы тот поместился в машину покупателя.

Кампрад, входивший в число богатейших людей мира, был известен своей бережливостью. Путешествовал он исключительно эконом-классом, на работу чаще всего ездил на автобусе и покупал недорогую одежду, а от своих подчиненных требовал использовать обе стороны листа бумаги.

Кампрад покинул совет директоров компании в 2013 году, в возрасте 87 лет. Сейчас руководящие посты занимают его сыновья.