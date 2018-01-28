В Украине чествуют память Героев Крут

Сегодня, 28 января, в селе Памятное Черниговской области состоялись мероприятия по случаю 100-летия исторического боя под Крутами и чествования памяти Героев Крут в рамках празднования 100-летия Украинской революции 1917−1921 гг.

Об этом сообщает 112 канал.

Об отсутствии президента Петра Порошенко на мероприятии сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко в начале торжественных мероприятий в честь годовщины боя под Крутами, передает 112 Украина.

«Сегодня в наших мероприятиях должен был участвовать президент Украины Петр Порошенко, но из-за неблагоприятные погодные условия и из-за штормового предупреждения, которое сегодня происходит и в Киеве, и здесь, ему не дали разрешения на приземление в Черниговской области. Была идея насчет пересадки в автотранспорт и прибытие сюда на автомобиле, но президент Украины считал неприемлемым, чтобы все люди, которые здесь собрались, ждали его два часа», — сказал Розенко.

Отметим, 29 января в Украине отмечается День памяти Героев Крут — киевских студентов, участников боя с большевистской армией ровно 100 лет назад.