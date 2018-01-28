«Монако» заплатил за 16-летнего итальянского форварда 25 млн евро (видео)

Громкий трансфер совершил французский «Монако», объявивший о переходе 16-летнего нападающего «Дженоа» Пьетро Пеллегри за 25 миллионов евро. Это мировой рекорд для игроков, не достигших совершеннолетия.

В текущем сезоне вундеркинд провел во всех турнирах в составе генуэзцев семь матчей и после двух мячей в ворота «Лацио» (2:2) стал самым молодым автором дубля в истории чемпионата Италии.

Кроме того, Пеллегри, который дебютировал в серии А в декабре 2016 года в возрасте 15 лет 280 дней, повторил рекорд Амедео Амадеи, установленный в 1937 году. А еще он -- первый автор гола в чемпионате Италии, родившийся в ХХI веке.