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В Сумской области на охоте застрелили чиновника

В Сумской области на охоте застрелили чиновника

Инф. «ФАКТОВ»

28.01.2018 17:11 346

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В воскресенье, 28 января, в Сумской области на охоте застрелили заместителя главы Лебединской районной администрации Ивана Легкого.

Об этом сообщает УНИАН.

Случай произошел неподалеку от села Московський Бобрик, в полицию поступил звонок от бригады скорой помощи о том, что погиб человек.

Личность погибшего установили быстро. Пока что полиция квалифицирует происшествие как несчастный случай, но следствие продолжается. Оперативная группа опрашивает участников охоты.

В декабре 2017 года несчастный случай на охоте произошел в Закарпатской области. Охотник случайно попал в пенсионера, с которым они вместе охотились.

Напомним, ранее полиция Киевской области освободила чиновника «Укрзалізниці» Валерия Людмирского, похищенного 18 июля 2016 года.

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