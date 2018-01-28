В Сумской области на охоте застрелили чиновника
В воскресенье, 28 января, в Сумской области на охоте застрелили заместителя главы Лебединской районной администрации Ивана Легкого.
Об этом сообщает УНИАН.
Случай произошел неподалеку от села Московський Бобрик, в полицию поступил звонок от бригады скорой помощи о том, что погиб человек.
Личность погибшего установили быстро. Пока что полиция квалифицирует происшествие как несчастный случай, но следствие продолжается. Оперативная группа опрашивает участников охоты.
В декабре 2017 года несчастный случай на охоте произошел в Закарпатской области. Охотник случайно попал в пенсионера, с которым они вместе охотились.
Напомним, ранее полиция Киевской области освободила чиновника «Укрзалізниці» Валерия Людмирского, похищенного 18 июля 2016 года.
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