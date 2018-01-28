В Запорожье на реке Днепр загорелся кран (фото)
Утром в воскресенье, 28 января, в Запорожье загорелся кран, который находится на воде рядом с лодочной станцией на реке Днепр.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Внутри крана загорелись трюмы, огонь охватил около 100 кв. м.
За два часа пожарные полностью ликвидировали пожар, провели разборку и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.
К тушению были привлечены восемь единиц техники и 25 человек личного состава.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, ранее жуткое ДТП произошло в Киеве районе улицы академика Заболотного.
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