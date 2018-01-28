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В Николаеве десятки людей госпитализированы с подозрением на гепатит А

В Николаеве десятки людей госпитализированы с подозрением на гепатит А

Инф. «ФАКТОВ»

28.01.2018 18:17 187

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В Николаеве 44 человека госпитализированы с подозрением на гепатит А по состоянию на 28 января.

Об этом сообщают «Українські новини», ссылаясь на данные управления здравоохранения Николаевского городского совета.

В областной инфекционной больнице 42 человека, у 40 диагноз подтвержден. В областной детской инфекционной больнице находятся 2 ребенка.

Возбудителя инфекции в Николаеве не выявили.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве зафиксирована вспышка заболеваемости вирусным гепатитом А. Большинство больных проживают в Заводском районе города. Предполагалось, что среди возможных путей заражения могут быть некачественная вода и продукты без надлежащей термической обработки, а также несоблюдение правил гигиены.

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