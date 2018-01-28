Во время погони перевернулся патрульный автомобиль в Тернопольской области (видео)
В селе Грабовец Тернопольской области перевернулся автомобиль патрульной полиции во время преследования нарушителя.
Об этом сообщает издание Te News.
Патрульные преследовали автомобиль Audi A6 на иностранной регистрации, в котором не был включен задний левый габаритный фонарь. Инспекторы приказали водителю остановиться, но он лишь ускорился.
«У патрульных возникло подозрение, что водитель или пьян, или в транспортном средстве есть запрещенные предметы», — рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Тернополя Оксана Смильская.
По ее словам, служебный автомобиль съехал в кювет и перевернулся из-за ненадлежащих погодных условий и сильного тумана. Беглеца не задержали.
Пострадавших в результате ДТП нет.
Напомним, ранее 28 января, на проспекте Победы в Киеве, рядом с метро Политехнический институт автомобиль Chevrolet въехал в припаркованные машины.
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