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Во время погони перевернулся патрульный автомобиль в Тернопольской области (видео)

Во время погони перевернулся патрульный автомобиль в Тернопольской области (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

28.01.2018 19:41 266

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В селе Грабовец Тернопольской области перевернулся автомобиль патрульной полиции во время преследования нарушителя.

Об этом сообщает издание Te News.

Патрульные преследовали автомобиль Audi A6 на иностранной регистрации, в котором не был включен задний левый габаритный фонарь. Инспекторы приказали водителю остановиться, но он лишь ускорился.

«У патрульных возникло подозрение, что водитель или пьян, или в транспортном средстве есть запрещенные предметы», — рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Тернополя Оксана Смильская.

По ее словам, служебный автомобиль съехал в кювет и перевернулся из-за ненадлежащих погодных условий и сильного тумана. Беглеца не задержали.

Пострадавших в результате ДТП нет.

Напомним, ранее 28 января, на проспекте Победы в Киеве, рядом с метро Политехнический институт автомобиль Chevrolet въехал в припаркованные машины.

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