Звезда "Глухаря" обратился в институт Склифосовского с переломами
В воскресенье, 28 января, в Москве в Научно-исследовательский институт им. Склифосовского обратился популярный российский актер Денис Рожков. Он сам пришел в приемное отделение с переломами.
41-летнй актер, ставший известным благодаря сериалу «Глухарь», заявил врачам, что упал на улице. По его словам, произошло это еще 25 января.
Осмотр показал, что у Рожкова сломаны два ребра. Также врачи обнаружили у Дениса закрытую травму груди.
Ему была предложена госпитализация, но Рожков отказался.
Денис Рожков снимался также в криминальных сериалах «Карпов», «Пятницкий», «Чужой район».
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