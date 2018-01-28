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Денис Рожков

Звезда "Глухаря" обратился в институт Склифосовского с переломами

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

28.01.2018 19:47 393

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В воскресенье, 28 января, в Москве в Научно-исследовательский институт им. Склифосовского обратился популярный российский актер Денис Рожков. Он сам пришел в приемное отделение с переломами.

41-летнй актер, ставший известным благодаря сериалу «Глухарь», заявил врачам, что упал на улице. По его словам, произошло это еще 25 января.

Осмотр показал, что у Рожкова сломаны два ребра. Также врачи обнаружили у Дениса закрытую травму груди.

Ему была предложена госпитализация, но Рожков отказался.

Денис Рожков снимался также в криминальных сериалах «Карпов», «Пятницкий», «Чужой район».

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