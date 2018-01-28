Расчлененное тело американской модели убийца спрятал в двух чемоданах

В воскресенье, 28 января, полиция города Алоха (штат Орегон) нашла расчлененный труп 28-летней модели Сары Жгоул. Убийца разложил части тела молодой женщины в два чемодана и спрятал их в багажнике черного BMW. Машину он бросил на пересечении двух улиц в центральной части города.

Как сообщает местная газета The Oregonian, арестован мужчина, подозреваемый в совершении этого шокирующего преступления. Он пытался перерезать себе горло, но ему помешали полицейские. Имя подозреваемого пока не сообщается.

Сара Жгоул снималась в рекламе, в сериалах и озвучивала фильмы и рекламные ролики. Все, кто знал ее, утверждают, что она была прекрасным человеком. У Сары остался маленький сын.

В 2016 году на своей страничке в Instagram Жгоул оставила такую запись: «Жизнь нелегка, но я благодарна Богу за то, что не ночую на улице, не лежу в больнице и не сижу в тюрьме… Я не знаю, чем закончится моя история, но я никогда и ни за что не напишу: „Я сдалась“. Жизнь становится лучше, если действительно этого хотеть. И мне моя жизнь нравится».

Оказалось, что Сару многие знали в Орегоне. Она бескорыстно помогала разным людям. И ее гибель стала тяжелым ударом для жителей Алохи и Портленда.