«Тоттенхэм» едва не вылетел из Кубка Англии от представителя четвертого дивизиона (видео)

В поединках 1/16 финалаКубка Англии не обошлось без сенсаций. Именитый «Ливерпуль», семь раз владевший трофеем за 147 лет его существования, на родном стадионе «Энфилд Роуд» уступил «Вест Бромвич Альбиону» -- 2:3 (при этом хозяева не реализовали пенальти).

К еще более позорному вылету из турнира был близок другой гранд -- «Тоттенхэм», который лишь благодаря голу на 82-й минуте своего лучшего бормбардира Харри Кейна сумел спастись от поражения на поле представителя четвертого (!) дивизиона «Ньюпорт Каунти» -- 1:1. Теперь соперников ждет переигровка на знаменитом «Уэмбли».

Другие гранды проблем с выходом в следующий этап самого старого турнира в мировом футболе не испытывали: «Челси» -- «Ньюкасл» -- 3:0, «Кардифф Сити» -- «Манчестер Сити» -- 0:2 (Александр Зинченко всю встречу провел на скамейке запасных гостей), «Йовил Таун» -- «Манчестер Юнайтед» -- 0:4.

Кстати, британские журналисты перед матчем в Йовиле подметили любопытную деталь: местный одноименный клуб четвертого дивизиона в год тратит на зарплаты всех футболистов в общей сложности 1,14 миллиона евро. Один только новичок «МЮ» Алексис Санчес, отметившийся в дебютном поединке за команду Жозе Моуриньо голевой передачей, зарабатывает такую сумму за… 20 дней.

Напомню, что лондонский «Арсенал» вылетел из Кубка Англии еще на предыдущей стадии турнира, уступив «Ноттингем Форест» (2:4).

Ранее fakty.ua сообщали, что «Арсенал» стал соперником «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги.