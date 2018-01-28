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Грузовик, врезавшийся в дом

В Польше украинский водитель врезался на грузовике в жилой дом (фото)

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

28.01.2018 20:36 307

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Ночью 28 января в Польше груженая фура врезалась в частный жилой дом. За рулем грузовика, как сообщает Dzennik Wschodni, находился 47-летний гражданин Украины. Полиция установила, что водитель заснул за рулем. При этом экспертиза показала, что он был трезв.

Инцидент произошел в населенном пункте Дорогуча (Люблинское воеводство). Грузовик съехал с дороги и врезался в дом, частично разрушив стену. Фактически он въехал в комнату, в которой спали трое детей, в том числе годовалый малыш. Возраст старших детей четыре года и 11 лет. К счастью, никто не пострадал.

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