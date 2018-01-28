"Путин - враг России", - скандировали участники "забастовки избирателей" в ста российских городах (фото)

В воскресенье, 28 января, в десятках городов России прошла массовая акция по бойкоту президентских выборов, которые запланированы на 18 марта. Ее вдохновителем стал известный оппозиционер Алексей Навальный, которому российские власти окончательно отказали в регистрации в качестве кандидата в президенты.

Самого Навального задержала полиция в центре Москвы, как только он появился на Тверской улице. Политика доставили в отдел полиции «Якиманка». Власти сообщили, что это было сделано «для разбирательства и составления протокола об административном правонарушении». Оппозиционеру вменяют нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Его оставили в отделении на 48 часов до суда.

Алексея Навального задержали, как только он появился на Тверской улице в центре Москвы

Навальный смог написать в Twitter, находясь в автозаке: «Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и свое будущее».

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) опубликовал вечером предварительные итоги акции по всей России. По данным СПЧ, в «забастовке избирателей приняли участие более 5 тысяч человек. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, где подсчет участников еще не закончен, самые крупные акции прошли в Екатеринбурге (тысяча человек), Новосибирске (около 600) и Нижнем Новгороде (около 550)».

По всей России полиция задержала примерно 250 участников «забастовки избирателей». Это официальные данные. Из них 50 человек в Чебоксарах, 45 в Уфе, 23 в Мурманске, 16 в Туле и Москве, 15 в Кемерово, 12 в Томске, девять в Волгограде, 10 в Санкт-Петербурге. Задерживали людей также в Астрахани, Березниках, Волгограде, Калуге, Кирове, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Новочебоксарске, Раменском, Самаре, Тольятти, Челябинске, Южно-Сахалинске.

Активисты сообщают, что в основном задерживают координаторов акции и сотрудников штабов Навального. Их либо вскоре отпускают, либо оставляют под стражей до судов, не менее чем на сутки. В десятках городов акции протеста уже завершились. В Москве и Санкт-Петербурге люди пока не расходятся.

В Москве, например, у Дома правительства вызывают «Димона» — премьер-министра Дмитрия Медведева. Там стоят около 400 демонстрантов. Они требуют немедленной отставки правительства. На Новом Арбате жгут файеры.

К участникам акции на Тверской улице выходил Владимир Жириновский. Политик остановил колонну и обратился к протестующим, сообщает журналист Александр Плющев. В ответ ему предложили снять свою кандидатуру с выборов президента.

В Москве демонстранты скандировали: «Жулики и воры — пять минут на сборы!», «Мы не уйдем!», «Россия без Путина!», «Мы здесь власть!», «Путин — враг России», «Собянин — вор».

В Санкт-Петербурге люди остаются на Марсовом поле. Ранее митингующие попытались выйти на Дворцовую площадь, однако ее перекрыла полиция. На Марсовом поле дежурит ОМОН, Литейный проспект перекрыт.

В северной столице России были задержаны корреспондент телекомпании «Дождь» Евгений Зобнин, журналист «Радио Свобода», гражданин Швейцарии, Арсений Лупин.