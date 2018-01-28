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Беременная пострадавшая в ДТП в Харькове родила дочку

Беременная пострадавшая в ДТП в Харькове родила дочку

Инф. «ФАКТОВ»

28.01.2018 21:23 479

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Жанна Власенко, беременная девушка, выжившая в ДТП с Еленой Зайцевой в Харькове, стала мамой.

Об этом сообщает «Сегодня».

24 января Жанна родила дочку, пришлось делать кесарево.

«Кесарево в среду делали. Дочка чувствует себя довольно неплохо, но есть еще нюансы по здоровью. Находимся еще в больнице, сдаем анализы и наблюдаемся», — сказала Власенко.

Напомним, жертвами кровавого ДТП в Харькове, которое произошло 18 октября стали шесть человек, еще пятеро получили тяжелые травмы. Водителя автомобиля «Лексус» Елену Зайцеву арестовали до 16 декабря без права на залог. 8 ноября был взят под стражу водитель второго автомобиля, участвовавшего в ДТП.

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