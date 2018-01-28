«Стрельба в Одессе»: кто виновен в полиции?

Национальная полиция Украины проводит служебное расследование касательно стрельбы в Одессе 19 января 2018 года во время задержания злоумышленника, в результате чего в больнице скончался раненный участковый инспектор полиции.

Об этом журналистам сообщил начальник Одесского регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин.

«Проводится служебное расследование как подразделением ГУ НП в Одесской области, так и подразделением Национальной полиции. Приехала комиссия, которая проверяет весь порядок, хронометраж деятельности как подразделения Приморского отдела полиции, реагирования спецподразделения, реагирования управления Нацполиции в Одесской области», — заявил главный полицейский региона.

По его словам, это расследование будет длиться еще примерно неделю.

«Примерно, еще неделя — и будут сделаны соответственные жесткие выводы», — сказал Головин.

Напомним, ранее fakty.ua сообщали о том, что 19 января в Одессе во время задержания злоумышленника были ранены четыре человека, в числе которых трое полицейских. Один из них — 27-летний участковый инспектор Сергей Пригарин — от полученных ран скончался в больнице.

Капитану полиции Дмитрию Литвинюку, получившему пять огнестрельных ранений, сделали несколько операций. Его состояние остается тяжелым. Находится в больнице и еще один раненый — водитель Олег Маценко. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Убиты двое, в числе которых стрелявший в правоохранителей Валентин Дорошенко. Его в ходе уличной перестрелки «ликвидировали» прибывшие на подмогу патрульные полицейские. Двое из них — лейтенант полиции Роман Даниленко и старший сержант полиции Владимир Хлевной — получили знаки отличия МВД — «За отвагу в службе». Их вручил полицейским 27 января министр внутренних дел Арсен Аваков.

За добросовестную службу, особые заслуги в борьбе с преступностью Хлевной также отмечен наградным пистолетом.