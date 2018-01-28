Азовское море покрылось льдом (видео)

Азовское море в районе Арабатской стрелки в Херсонской области покрылось льдом.

Видео замерзшего моря опубликовал в Facebook Тимур Аджибиляков.

Фотографии сделаны в воскресенье, 28 января возле села Счастливцево. Блогер отметил, что температура воздуха -1.

Азовское море может частично или полностью замерзать зимой. Как правило, это явление характерно для января.

Напомним, очередное Суперлуние можно будет наблюдать 31 января во время наибольшего сближения Земли и Луны.