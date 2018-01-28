У Манафорта в каждом министерстве Украины был свой человек - расследование

Бывший политтехнолог и советник экс-президента Виктора Януковича Пол Манафорт в период его работы в Украине имел «теневое правительство», утверждается в расследовании аналитика The Atlantic Франка Фоера, передает Громадське.

Фоер пишет, что Манафорт выстроил очень близкие отношения с Януковичем. Они часто играли в теннис, ходили в сауну и могли даже вместе плавать голыми. Манафорт убедил Януковича одеваться в такие же, как у него, костюмы, носить такую же прическу, научил его, как улыбаться и как вести переговоры.

Бывший пресс-секретарь МИД Украины Олег Волошин рассказал, что Янукович слушал только Манафорта.

«Мы работали в Украине очень долгое время, и у Пола было целое собственное теневое правительство… У него был свой человек в каждом министерстве,» — рассказал один из заместителей Манафорта Рик Гейтс.

Как отмечает автор расследования, «только небольшая горстка американских нефтяников могла утверждать, что когда-либо имела такое влияние в другом государстве».

Фоер отмечает, что Манафорт почти 10 лет «рассчитывал в первую очередь только на одного клиента, чрезвычайно прибыльного» — Януковича.

Напомним, 3 января, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обвинил руководство Министерства юстиции США в превышении полномочий и потребовал ограничить полномочия специального прокурора Роберта Мюллера. Он подал иск в суд, где изложил свои претензии.