«Это чудо, что и я, и ребенок в порядке» - выжившая в кровавом ДТП в Харькове рассказала о новорожденном

Харьковчанка Жанна Власенко, которая, будучи беременной, чудом выжила в страшном ДТП с участием Елены Зайцевой, рассказала «ФАКТАМ» о том, как себя чувствует ее новорожденная малышка. Как уже сообщалось, 30-летняя Жанна родила девочку с помощью кесарева сечения. В момент аварии она была на шестом месяце беременности. Три недели женщина находилась в медикаментозной коме. За судьбу молодой женщины волновались люди со всей Украины.

- Слава Богу, все более или менее хорошо, — рассказала в разговоре с корреспондентом «ФАКТОВ» Жанна Власенко. — Я родила еще 24 января. Надеялась, что в субботу нас с дочкой уже выпишут, но врачи говорят, рано — и мне, и малышке еще требуются обследования.

— Как назвали малышку?

- Пока не скажу (смеется). Этот вопрос мы с мужем еще до конца не решили. На самом деле сейчас больше всего хочется спокойствия. И поскорее попасть домой. А еще хочется поблагодарить всех, кто меня поддержал после той страшной аварии. Это мои родные, друзья и десятки совершенно незнакомых людей. Они присылали деньги на мое лечение, писали сообщения… Многие продолжают меня поддерживать. Больше всего радует то, что все было не зря. Это чудо, что и я, и ребенок в порядке.

На самом деле до аварии я прекрасно переносила беременность. А после аварии врачам пришлось бороться за жизнь моего ребенка. Последние несколько месяцев я уже, к счастью, была дома. Раз в месяц приезжала в больницу на обследование. Мне запрещали выходить из дома — выходила во двор не чаще, чем раз в неделю. Соскучилась по прогулкам. Надеюсь, теперь мне уже можно будет выходить. Хотя врачи предупреждают, что после аварии прошло не так много времени, и я должна быть осторожна.

— Вы помните аварию?

— Нет. Я вам больше скажу: не помню всю неделю до аварии. И я… этому рада. Не хотелось бы вспоминать этот кошмар. Первое время врачи запрещали родным рассказывать мне подробности. Потом я сама посмотрела видео. Себя нашла только на одной фотографии. Мне рассказали, что в тот день ко мне из Киева приезжала подружка. Вечером мы ехали домой за вещами, нам нужно было успеть на вокзал…

— Вы три недели находились в коме…

— В состоянии медикаментозного сна. Врачи сделали это специально, чтобы сохранить жизнь ребенку. Я, кстати, хоть и лежала без сознания, но кое-что помню. Я даже слышала голоса родных и врачей. Но тогда мне казалось, что все это сон. Получается, я месяц вообще не вставала с кровати. Это ужас. Мне пришлось заново учиться ходить.

Несмотря на состояние здоровья и беременность, Жанна уже успела вернуться к работе. Женщина работает туроператором.

- Конечно, не на сто процентов, но уже работаю, — говорит Жанна. — Если есть время, выполняю работу дистанционно. Это приносит мне удовольствие. Жизнь продолжается.

Напомним, 18 октября 2017 года автомобиль Lexus под управлением 20-летней Елены Зайцевой влетел в толпу пешеходов. Пять человек погибли на месте аварии, еще шестеро попали в больницу. 26 октября стало известно, что на больничной койке скончалась еще одна девушка — 25-летняя Диана Берченко. Ее родная сестра Оксана в это время сама была в больнице в тяжелом состоянии. Муж Оксаны Александр Евтеев погиб еще на месте страшного ДТП. Оксана выжила, но врачи говорят, что восстановление может продлиться два года.

Жанну Власенко выписали из больницы 23 ноября. Тогда врачи сообщили, что жизни ее ребенка уже ничто не угрожает.

После ДТП Елену Зайцеву арестовали без права залога. В крови женщины были обнаружены вещества, содержащие кодеин. В конце декабря 2017 года адвокат Зайцевой заявила о смягчающих обстоятельствах — дескать, ее подзащитная искренне раскаивается и добровольно выплатила компенсации семьям погибших. Это заявление возмутило родных погибших. Они рассказали, что мать Зайцевой действительно разослала им по 50 тысяч гривен компенсации, но родители погибших тут же вернули деньги. Люди опасаются, что такая тактика поможет подозреваемой получить более мягкое наказание.

Сама Зайцева заявила в суде, что больше никогда не сядет за руль. «Я не хотела, чтобы это случилось. Признаю свою вину. Готова нести наказание, которое назначит суд», — заявила подозреваемая.

21 декабря в Харькове по странному стечению обстоятельств сожгли Lexus LX 570 мужа судьи Светланы Муратовой, которая председательствует по делу о кровавом ДТП.

Вскоре после Зайцевой без права внесения залога арестовали водителя автомобиля Volkswagen, 49-летнего бизнесмена Геннадия Дронова. Его обвиняют в том, что мужчина проехал на желтый свет светофора, и это стало одной из причин столкновения. Зайцева, как известно, ехала на красный. Дронову объявили о подозрении после ряда экспертиз. Родственники Зайцевой не раз заявляли, что он «виноват в аварии не меньше, чем Елена».

В суде прокурор заявлял, что Дронова нужно арестовать без права внесения залога, так как речь идет о тяжком преступлении, он может влиять на потерпевших и свидетелей, пытаться затянуть рассмотрение дела или скрыться.

Сам Дронов долгое время отрицал свою вину. Говорил, что после произошедшего у него случился нервный срыв и он не может ни пить, ни есть. В зале суда ему понадобилась «скорая». Тем не менее, суд продлил ему меру пресечения до 10 февраля. Дронов намеревался оспорить это решение, но потом почему-то передумал.