Взрыв в Харькове – результат конфликта владельца аптеки на работе?

Пока полиция расследует взрыв на улице Клочковой в Харькове как «Хулиганство», но в дальнейшем дело могут переквалифицировать на статью о теракте. Об этом на месте случившегося сообщил начальник Харьковского областного главка Нацполиции Украины Олег Бех.

По его словам, пострадавшей оказалась уборщица в аптеке, которая как раз завершила работу и обнаружила на лестнице неизвестный пакет. Она попросила внука, который был вместе с ней, подняться на несколько ступенек выше, а сама подошла к пакету.

— По словам пострадавшей, пакет был тяжелым. Внутри она увидела металлический предмет и взяла его. Но он выпал из рук, после чего прогремел взрыв, — говорит глава полиции Харьковщины. - На месте взрыва обнаружены части ручной гранаты направленного действия. Около нее (гранаты. - Авт.) находился еще и крупный подшипник. То есть мы можем говорить, что, скорее всего, взрыв был рассчитан на то, чтобы нанести гораздо больше повреждений.

По словам Олега Беха, сейчас следствие рассматривает несколько версий.

«Одна из них — это возможный конфликт владельца аптеки на предыдущем месте работы. Но возможно, были и другие моменты. Если в ходе следствия подтвердится, что злоумышленники планировали более тяжкие последствия, то дело будет переквалифицировано. Пока же говорить, что это был теракт, мы не можем», — добавил он.

Как уже сообщали fakty.ua, врачи пытаются спасти травмированный палец пострадавшей женщине.

