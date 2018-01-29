На условный приговор организатору «титушек», убивших Веремия, подали четыре апелляции

Апелляционный суд Киева получил четыре жалобы на приговор руководителю группы «титушек», причастных к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия. Напомним, что Шевченковский районный суд столицы приговорил Юрия Крысина к четырем годам лишения свободы условно по статье «хулиганство».

Как сообщают «Украiнськi Новини», 28 декабря 2017 года была получена апелляция от Генеральной прокуратуры, 17 января — от представителя матери Веремия, а 24 и 26 января — две апелляции от представителей жены погибшего.

Апелляционный суд зарегистрировал дело 29 января, однако коллегия судей еще не сформирована, дата рассмотрения не назначена.

Как сообщали fakty.ua, в Шевченковском райсуде рассекретили засекреченный ранее приговор Крысину