На условный приговор организатору «титушек», убивших Веремия, подали четыре апелляции
Апелляционный суд Киева получил четыре жалобы на приговор руководителю группы «титушек», причастных к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия. Напомним, что Шевченковский районный суд столицы приговорил Юрия Крысина к четырем годам лишения свободы условно по статье «хулиганство».
Как сообщают «Украiнськi Новини», 28 декабря 2017 года была получена апелляция от Генеральной прокуратуры, 17 января — от представителя матери Веремия, а 24 и 26 января — две апелляции от представителей жены погибшего.
Апелляционный суд зарегистрировал дело 29 января, однако коллегия судей еще не сформирована, дата рассмотрения не назначена.
Как сообщали fakty.ua, в Шевченковском райсуде рассекретили засекреченный ранее приговор Крысину
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